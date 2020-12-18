В Беларуси могут сделать платным пересечение границы на автомобиле

Чтобы выехать за границу на автомобиле, нужно будет заплатить? Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Беларуси пересечение границы может стать платным, если вы едете на автомобиле. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на первого заместителя министра финансов Дмитрия Кийко. Такую идею Дмитрий Кийко озвучил во время расширенного заседания Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, где обсуждалось временное повышение некоторых ставок налогов для компенсации расходов из-за коронавируса. Предполагается, что меры будут временными – на 2021-2022 годы.

В частности, областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение государственной границы транспортными средствами, масса которых не превышает 5 тонн. Предполагается, что сумма сбора не должна превышать трех базовых величин. На сегодняшний день это 81 рубль.

Кроме того, предполагается повысить ставки налога на прибыль для операторов сотовой связи, оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи и для ломбардов, повышение ставки подоходного налога с физлиц, которые работают по трудовым договорам от резидентов ПВТ и китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень», и другие меры. Всего предполагается получить около 800 миллионов рублей и направить их на борьбу с ковидом.

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