Министерство внутренних дел Беларуси и Росгвардия будут сотрудничать, они подписали соглашение

Белорусское МВД и Росгвардия будут сотрудничать. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На Национальном правовом портале Беларуси опубликован документ – Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации.

Среди оговоренных в соглашении направлений сотрудничества – охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, охрана важных государственных объектов и специальных грузов, борьба терроризмом и экстремизмом, государственный контроль в области оборота оружия, обеспечение силовой поддержки по противодействию преступности и другие.

МВД Беларуси и Росгвардия будут проводить совместные семинары, совещания, учения, сотрудничать в подготовке кадров, научно-исследовательской деятельности, в области информационных технологий.