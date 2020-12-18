Министерство внутренних дел Беларуси и Росгвардия будут сотрудничать, они подписали соглашение

Белорусское МВД и Росгвардия будут сотрудничать.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
На Национальном правовом портале Беларуси опубликован документ – Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации.
Среди оговоренных в соглашении направлений сотрудничества – охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, охрана важных государственных объектов и специальных грузов, борьба терроризмом и экстремизмом, государственный контроль в области оборота оружия, обеспечение силовой поддержки по противодействию преступности и другие.
МВД Беларуси и Росгвардия будут проводить совместные семинары, совещания, учения, сотрудничать в подготовке кадров, научно-исследовательской деятельности, в области информационных технологий.