«До таких, как я, вакцины не добрались»: Путин сказал, почему не привился от COVID-19

Путин рассказал, когда он "поставит" вакцину от коронавируса. Фото: пресс-служба Кремля.

Во время большой пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос о том, привился ли он российской вакциной от коронавируса. Оказалось, что прививаться он пока не стал, и объяснил, почему.

Так Путин пояснил, что по заявлениям специалистов, поступающие сегодня в оборот вакцины от COVID-19, предназначаются для определенных возрастных категорий.

- До таких, как я, вакцины пока не добрались. В этом смысле, я человек законопослушный: прислушиваюсь к рекомендациям, - пояснил глава России.

Резюмируя Путин заявил, что «поставит» вакцину, как только это станет возможным. И напомнил, что является приверженцем массовой вакцинации, что поспособствует созданию коллективного иммунитета.

- Вакцинация граждан России является приоритетным направлением для государства, однако пока не хватает оборудования. необходимого для производства достаточного количества доз препарата, - уточнил он, заметив, что уровень защиты, получаемый от российской вакцины достигает 97 процентов.

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