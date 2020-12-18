Дистанционке быть? Минобразования заявило о запуске единого информационно-образовательного ресурса для школ

В Минобразования рассказали, заметит ли новый онлайн-ресурс обучение в школах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что единый информационно-образовательный ресурс для школ запустят в Беларуси с 1 января 2021-го года, проинформировало БелТА со ссылкой на начальника управления общего среднего образования Минобразования Ирину Каржову. Но пока еще ресурс будет работать в тестовом режиме.

По словам чиновницы еще во время учебного года 2019 - 2020 использование информационно-коммуникационных технологий позволило в Беларуси обеспечить обучение и аттестацию всех учащихся по итогам четвертой четверти. Прежде всего благодаря тому, что в школах новые технологии используются на протяжении ряда лет.

- Но реалии (ситуация с пандемией коронавируса - Ред.) вынудили нас ускориться. И еще весной 2020-го года было принято решение создать единый ресурс для всех школ. Платформа с 1 января начнет работать в тестовом режиме, - пояснила представитель Минобразования.

Однако чиновница уточнила, что это совсем не означает всеобщий переход на дистанционное обучение в школах Беларуси с начала нового года.

- Речь не идет о том, что информационно-образовательный ресурс заменит реальный учебный процесс в школе, - подчеркнула Каржова.

Далее она заметила, что онлайн-ресурс дополнит процесс школьного обучения, а также обеспечит методическую поддержку тем школьникам, которые по каким-то причинам временно не посещают учебные заведения.

В разделах ресурса, кроме учебных и методматериалов - электронные дневники и журналы, возможность коммуникации между участниками, библиотека учебных материалов и так далее.

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