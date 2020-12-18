Автостопщица продала белорусу заговоренную воду и предложила почистить карму до конца

Случайная попутчица выманила у мужчины деньги за "заговоренную" воду. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Ошмянах милиция задержала женщину, которая выдавала себя за целительницу. Историю рассказали в ОИОС УВД Гродненского облисполкома.

54-летний мужчина возвращался домой из Минска в райцентр на автомобиле. Решил подвезти женщину, которая «голосовала» у дороги. Попутчики разговорились. Сначала беседовали о политике, а потом женщина плавно перевела разговор на то, что она обладает паранормальными способностями. Незнакомка убедила мужчину, что ему просто необходимо пить заговоренную воду, чтобы избавиться от проблем. -Водитель остановился на ближайшей заправке, приобрел необходимую жидкость и после экспресс-обряда за оказанную услугу передал даме 250 белорусских рублей, - рассказали в УВД.

Женщина взяла у мужчины номер телефона. На следующий день она позвонила ему и заявила, что «все плохо» - мол, карму почистить до конца не удалось, нужно встретиться и продолжить ворожбу.

На встречу мужчина пришел уже с сотрудниками правоохранительных органов. 44-летнюю женщину задержали. Деньги, которые она выманила у мужчины, «целительница» вернула. Ее действиям дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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