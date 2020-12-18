В Бобруйске бесплатно отдадут историко-культурную ценность – особняк купчихи Кацнельсон

Особняк отдают "в хорошие руки" безвозмездно, то есть даром. Фото: belvisit.com

Власти Бобруйска решили безвозмездно передать в частную собственность уникальное здание – особняк купчихи Кацнельсон. Об этом сообщает Вечерний Бобруйск со ссылкой на официальный сайт горисполкома.

Особняк в списке историко-культурных ценностей. Кто станет его новым владельцем, решится 21 декабря – на этот день объявлен конкурс о передаче здания. Новый собственник должен выполнить определенные условия: не позднее трех лет со дня, когда особняк перейдет к нему, начать в нем предпринимательскую деятельность и вести ее не менее двух лет, а также создать не менее пяти рабочих мест. Продавать или каким-то иным способом отчуждать здание будет нельзя.

Несколько лет назад сообщалось, что особняк Кацнельсон находится в аварийном состоянии, но в 2019 году, по информации Вечернего Бобруйска, власти сообщили об устранении недостатков.

Одноэтажный деревянный дом Г-образной формы, построенный в стиле модерн, появился в Бобруйске в 1912 году. По одной из версий, бобруйская купчиха Пая-Брайна Кацнельсон купила этот особняк в Прибалтике. По ее приказу здание разобрали, привезли в Бобруйск и здесь снова сложили. Особняк украшают две башенки с шатрами и мансарда. Госпожа Кацнельсон была купчихой первой гильдии и занималась торговлей лесом. После того, как она переехала к сыну в Петербург, бобруйский особняк она сдала в аренду полицейской управе. В 1919 году в особняке поселился бобруйский уездный ревком, потом – центральная городская библиотека и художественная мини-галерея. Сейчас особняк пустует.