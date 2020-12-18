Мэр Минска рассказал, как будет решаться проблема с нехваткой детских садов

Детские сады в Минске будут открывать прямо в жилых домах районов-новостроек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусские депутаты в рамках диалоговой площадки направили в Мингорисполком ряд вопросов о будущем столицы. На них ответил глава Минска Владимир Кухарев, сообщает пресс-служба горисполкома в телеграм-канале «Минск. Официально».

Так мэра Минска спросили, как столичные власти собираются решать проблему нехватки детских садов.

По словам Кухарева, этот вопрос сейчас на рассмотрении, один из вариантов его решения открытие детских садов в строящихся районах на первых этажах многоэтажек.

- В случае невостребованности, можно будет затем легко трансформировать помещения под объекты торговли, бытовых услуг или другие нужды, - уверен глава Минска.

Резюмируя Кухарев подчеркнул, что таким способом будет сниматься напряженность с дефицитом детсадов в спальных районах. Кроме того, решение довольно бюджетное, так как строить новое учреждение - это всегда длительный и дорогостоящий процесс.

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