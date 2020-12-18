Минздрав прокомментировал смерть 13-летнего мальчика в Минске и назвал возможную причину

Минздрав прокомментировал смерть Мити Конева. Фото: страница Ольги Коневой в Facebook

Министерство здравоохранения, после публикаций о смерти в детской инфекционной больнице Минска 13-летнего Мити Конева, выразило соболезнование семье ребенка. В ведомстве сообщили, что сейчас по этому случаю работает специальная комиссия, которая оценит все этапы оказания медицинской помощи школьнику. После получения итогов патологоанатомического вскрытия специалисты обещают поставить окончательный диагноз.

В то же время в Минздраве отметили:

- В ходе непродолжительного оказания медпомощи в больнице проводилась дифференциальная диагностика, прежде всего рассматривался диагноз «Мультисистемный воспалительный синдром». Это редкое, развивающееся в поздние сроки осложнение, ассоциированное с перенесенной коронавирусной инфекцией.

Мама ребенка, Ольга Конева, рассказывала, что недавно, примерно за три недели до трагедии, вся их семья переболела коронавирусом. После карантина все чувствовали себя хорошо, но вдруг у Мити резко ухудшилось состояние, подскочила температура до 40 градусов, которая почти не сбивалась. 15 декабря ребенку стало тяжело дышать, его госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. А 16 ноября он умер.

После трагического известия многие в соцсетях выражали соболезнования семье, делились воспоминаниями о Мите - знавшие мальчика, в том числе его учителя, говорили, что это был необычный ребенок.