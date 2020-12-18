«В Вене мусоросжигающий завод - в центре города»: мэр Минска о планах по утилизации мусора в столице

Мусоросжигающий завод появится на базе минской ТЭЦ-4. Фото: realt.by.

О том, что в Минске запланировано строительство мусоросжигающего завода на базе ТЭЦ-4 рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, пишет телеграм-канал «Минск. Официально».

По словам мэра Минска ситуация с отходами довольно напряженная и уйти от сжигания мусора не получится.

- Ресурс последнего действующего полигона исчерпывается. А растить дальше горы мусора вокруг столицы нельзя, - подчеркнул Кухарев.

Далее он пояснил, что ТЭЦ-4, как объект на базе которого будет построен мусоросжигающий завод выбрали по двум причинам. Во-первых, там уже есть «готовая печь». А во вторых, это более экономически целесообразный вариант, так как, например, вывозить для сжигания мусор из Минска в Руденск обойдется слишком дорого.

- К сожалению, от сжигания отходов мы не уйдем. Уж изучен зарубежный опыт. Например, в Вене мусоросжигающий завод располагается в центре города, он оснащен фильтрами, которые обеспечивают очистку выбросов, - уточнил мэр.

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