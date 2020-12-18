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Директор из Барановичей выманил $15 тысяч у 44 человек

Прокуратура рассказала, как предпринимателю удалось обмануть столько граждан
Надежда БУТОВИЧ
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Люди сами отдавали мошеннику деньги, думая, что им очень повезло.

Люди сами отдавали мошеннику деньги, думая, что им очень повезло.

Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что житель Барановичей подозревается в том, что он обманул 44 человека и завладел более чем 38 тысячами белорусских рублей, сообщила прокуратура Брестской области.

Индивидуальному предпринимателю, директору ООО, с 2018-го года удавалось обманывать горожан, завладевая крупными суммами. Схема мошенничества оказалась простой и базировалась на желании людей сэкономить. Он предлагал внушительную скидку и бесплатную доставку при внесении 100-процентной предоплаты за стройматериалы. Обрадованные покупатели спешили совершить «выгодную» сделку, но в итоге оставались и без денег, и без товаров. Деньги мужчина затем тратил, оплачивая долги, кредиты, и погашая арендную плату и коммуналку за свои магазины.

- Во время предварительного следствия подозреваемый в мошенничестве возместил около 5 рублей причиненного ущерба. Уголовное дело о мошенничестве (части 1 и 3 статьи 209 УК РБ) направлено в суд, - уточнили в пресс-службе.

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