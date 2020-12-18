Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Распылил перцовый баллончик и порвал китель»: На 3,5 года колонии осудили жителя Полоцка

25-летний полочанин оказал сопротивление силовикам 9 августа 2020 года
Надежда БУТОВИЧ
КомментироватьОставить комментарий
Мужчина еще должен будет выплатить компенсацию морального вреда милиционеру, который его задерживал.

Мужчина еще должен будет выплатить компенсацию морального вреда милиционеру, который его задерживал.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

О том, что в Полоцке вынесли приговор 25-летнему горожанину, который распылил перцовый баллончик в сторону силовиков в день выборов 9 августа, проинформировало БелТА со ссылкой на прокуратуру Витебской области.

По информации следствия, в Полоцке 9 августа мужчина с другими протестующими был на проспекте Франциска Скорины. Видя милиционеров в форме он распылил в их сторону слезоточивый газ. Мужчину задерживали уже на улице Евфросинии Полоцкой. Он оказал сопротивление силовикам, в сторону одного из них снова распылил баллончик и порвал ему китель.

- Суд приговорил нарушителя к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также он выплатил 1,5 тысячи белорусских рублей моральной компенсации милиционеру. Свою вину полочанин не признал, - прокомментировали в прокуратуре.

Приговор еще может быть обжалован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске студенту, который ударил омоновца по лицу, дали 2 года колонии.

Раньше молодой человек не привлекался к уголовной ответственности (подробности).

Стало известно, в какой стране находятся супруги Валерий и Вероника Цепкало.

Сначала они выехали в Россию, потом в Украину, а теперь переехали в Прибалтику (подробности).

Латушко заявил о «терабайтах» свидетельств насилия со стороны силовиков.

Также он показал новое видео, снятое у стелы в Минске 9 августа (подробности).

Протесты в Беларуси - 2020