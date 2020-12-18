«Распылил перцовый баллончик и порвал китель»: На 3,5 года колонии осудили жителя Полоцка

Мужчина еще должен будет выплатить компенсацию морального вреда милиционеру, который его задерживал.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
О том, что в Полоцке вынесли приговор 25-летнему горожанину, который распылил перцовый баллончик в сторону силовиков в день выборов 9 августа, проинформировало БелТА со ссылкой на прокуратуру Витебской области.
По информации следствия, в Полоцке 9 августа мужчина с другими протестующими был на проспекте Франциска Скорины. Видя милиционеров в форме он распылил в их сторону слезоточивый газ. Мужчину задерживали уже на улице Евфросинии Полоцкой. Он оказал сопротивление силовикам, в сторону одного из них снова распылил баллончик и порвал ему китель.
- Суд приговорил нарушителя к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также он выплатил 1,5 тысячи белорусских рублей моральной компенсации милиционеру. Свою вину полочанин не признал, - прокомментировали в прокуратуре.
Приговор еще может быть обжалован.
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