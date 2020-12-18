Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в выходные 19 и 20 декабря

Облачная погода с дождем и мокрым снегом ожидается в Беларуси 19-20 декабря. Фото: pixabay

Теплая и сырая погода ожидается в Беларуси в предстоящие выходные 19 и 20 декабря. Местами по стране пройдут мокрый снег и дождь, сообщили в Белгидромете.

Так, в субботу, 19 декабря, будет облачно, в некоторых районах – небольшие осадки (мокрый снег, дождь), туман, местами на дорогах гололедица. Ветер будет южный с переходом на западный 4-9 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от -2°С до +4°С, днем ожидается от +1°С до +6°С.

В воскресенье, 20 декабря, сохранится облачная погода. Ночью и утром в основном по северо-восточной половине, днем по востоку пройдут кратковременные мокрый снег и дождь.

В некоторых районах республики будут слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью ожидается от -4°С до +2°С, днем будет чуть теплее: от -2°С до +4°С.

Также в Белгидромете отметили, что в минувшие сутки в стране была теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +1°С до +4°С. Это на 4-7°С выше климатической нормы.

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