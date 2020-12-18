Глава КГБ сказал о подготовке к войне в Беларуси и о том, что протесты продлятся 1,5 - 2 года

Глава КГБ заявил, что власти готовятся к «горячей войне» весной. Фото: sb.by.

В четверг, 17 декабря, возглавляющий КГБ Беларуси Иван Тертель выступил перед работниками и руководством «Гродно-Азота». Начиная общение он заметил, что приехал на предприятия по требованию Александра Лукашенко, а цель визита - информирование о ситуации в стране.

Детали встречи по материалам аудиозаписи опубликовала «Наша Нiва». Мы выбрали самые запоминающиеся цитаты:

об информации

Глава КГБ второе лицо по информированности, после президента.

о войне

В отличии от армии, которая готовится к войне, но всегда воюет, спецслужбы воюют всегда.

о выборах

В 2019-ом в КГБ уже знали, как это будет происходить. Мы готовились, так все и вышло.

о причинах кризиса

Первая причина - геополитический передел мира. Беларусь - на разломе интересов Востока и Запада. Польша называет нас своим «подбрюшьем», Россия - «Смоленскими воротами», прямым выходом к Москве. Кто будет контролировать Беларусь, тот будет доминировать в регионе. Если Россия - это будет серьезный удар по Украине. Мы находимся в центре разделения мира.

Вторая причина - пандемия. Кто навяжет свою вакцину, тот будет диктовать условия в мире.

Третья - проблемы в экономике. Вопросы с Россией по цене на нефть (…) и газ.

о коронавирусе

Многие говорят, что в Беларуси неправильная политика относительно пандемии. Это не так.

о «коронапсихозе»

Болезнь опасна, но еще более опасна паника.

о медицине в Литве

В Литве обратиться в скорую помощь стоит 100 с лишним евро и не сразу она приедет.

об экономике

До августа (2020 года - Ред.) экономика серьезно не провалилась. Что будет дальше - трудно прогнозировать.

о российской вакцине

Привиты от коронавируса российской вакциной. Это экспериментальный вариант. Забочусь не о себе, а о тех, с кем общаюсь. Российская вакцина нормальная.

о революции

В Беларуси был реализован жесткий сценарий «цветной революции».

о кандидатах в президенты

Мы знали, что будет выдвигаться человек из банковской среды, второй - из среды госчиновников, третий - от народа. Мы знали, какие деньги выделялись и кем. Все это удалось купировать.

о молодежи

Мы проигрываем информационное пространство - молодежь смотрит интернет.

о вмешательстве извне

КГБ готовилось даже к иностранной интервенции, прикрытой гуманитарными целями. Готовимся и сейчас.

Глава КГБ сказал, что погибший Тарайковский нагло стоял перед милицией. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

о будущем

В перспективе все будет хорошо. Готовимся к весне, к «горячей войне», знаем, как будет развиваться ситуация, действовать будем жестко, но справедливо.

о прогнозах

Этот непростой период будет 1,5 - 2 года.

о кукловодах

Кукловодов российских вы увидите, товарищ Бабарико пойдет в суд, все это будет гласно и открыто.

о демократии

Считаю, что демократия - это политтехнология.

О смерти Бондаренко Тертель сказал, что проводится проверка. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

о смерти Тарайковского

Товарищ Таравновский или Тарайковский в Минске погиб. Кто видел эти снимки - видел, что человек стоит перед ОМОНом, вышел и нагло стоит перед милицией.

о жестокости силовиков

Вокруг поведения силовых структур достаточно много мифов, фейков, специального нагнетания обстановки.

о смерти Бондаренко

Проводится проверка. Давайте не выпячивать ситуацию, пока не разобрались органы.

о протестах

В микрорайонах Минска выходит 700 человек. В основном молодежь и безработные. Все гаснет.

о будущем страны

Без сильной, жесткой власти у Беларуси шансов не будет.

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