Глава КГБ сказал о подготовке к войне в Беларуси и о том, что протесты продлятся 1,5 - 2 года

Глава КГБ заявил, что власти готовятся к «горячей войне» весной. Фото: sb.by.
В четверг, 17 декабря, возглавляющий КГБ Беларуси Иван Тертель выступил перед работниками и руководством «Гродно-Азота». Начиная общение он заметил, что приехал на предприятия по требованию Александра Лукашенко, а цель визита - информирование о ситуации в стране.
Детали встречи по материалам аудиозаписи опубликовала «Наша Нiва». Мы выбрали самые запоминающиеся цитаты:
об информации
Глава КГБ второе лицо по информированности, после президента.
о войне
В отличии от армии, которая готовится к войне, но всегда воюет, спецслужбы воюют всегда.
о выборах
В 2019-ом в КГБ уже знали, как это будет происходить. Мы готовились, так все и вышло.
о причинах кризиса
Первая причина - геополитический передел мира. Беларусь - на разломе интересов Востока и Запада. Польша называет нас своим «подбрюшьем», Россия - «Смоленскими воротами», прямым выходом к Москве. Кто будет контролировать Беларусь, тот будет доминировать в регионе. Если Россия - это будет серьезный удар по Украине. Мы находимся в центре разделения мира.
Вторая причина - пандемия. Кто навяжет свою вакцину, тот будет диктовать условия в мире.
Третья - проблемы в экономике. Вопросы с Россией по цене на нефть (…) и газ.
о коронавирусе
Многие говорят, что в Беларуси неправильная политика относительно пандемии. Это не так.
о «коронапсихозе»
Болезнь опасна, но еще более опасна паника.
о медицине в Литве
В Литве обратиться в скорую помощь стоит 100 с лишним евро и не сразу она приедет.
об экономике
До августа (2020 года - Ред.) экономика серьезно не провалилась. Что будет дальше - трудно прогнозировать.
о российской вакцине
Привиты от коронавируса российской вакциной. Это экспериментальный вариант. Забочусь не о себе, а о тех, с кем общаюсь. Российская вакцина нормальная.
о революции
В Беларуси был реализован жесткий сценарий «цветной революции».
о кандидатах в президенты
Мы знали, что будет выдвигаться человек из банковской среды, второй - из среды госчиновников, третий - от народа. Мы знали, какие деньги выделялись и кем. Все это удалось купировать.
о молодежи
Мы проигрываем информационное пространство - молодежь смотрит интернет.
о вмешательстве извне
КГБ готовилось даже к иностранной интервенции, прикрытой гуманитарными целями. Готовимся и сейчас.
Глава КГБ сказал, что погибший Тарайковский нагло стоял перед милицией.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
о будущем
В перспективе все будет хорошо. Готовимся к весне, к «горячей войне», знаем, как будет развиваться ситуация, действовать будем жестко, но справедливо.
о прогнозах
Этот непростой период будет 1,5 - 2 года.
о кукловодах
Кукловодов российских вы увидите, товарищ Бабарико пойдет в суд, все это будет гласно и открыто.
о демократии
Считаю, что демократия - это политтехнология.
О смерти Бондаренко Тертель сказал, что проводится проверка.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
о смерти Тарайковского
Товарищ Таравновский или Тарайковский в Минске погиб. Кто видел эти снимки - видел, что человек стоит перед ОМОНом, вышел и нагло стоит перед милицией.
о жестокости силовиков
Вокруг поведения силовых структур достаточно много мифов, фейков, специального нагнетания обстановки.
о смерти Бондаренко
Проводится проверка. Давайте не выпячивать ситуацию, пока не разобрались органы.
о протестах
В микрорайонах Минска выходит 700 человек. В основном молодежь и безработные. Все гаснет.
о будущем страны
Без сильной, жесткой власти у Беларуси шансов не будет.
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