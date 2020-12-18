«Культурные баррикады сильнее оружия». Михалок выпустил клип, посвященный протестам в Беларуси

Михалок выпустил клип, посвященный протестам в Беларуси. Фото: скриншот видео

Сергей Михалок и его группа DREZDEN опубликовали новый клип «Barrikado» - своеобразный манифест в ответ на события, происходящие в Беларуси, говорится в описании видео на YouTube-канале BRUTTO NOSTRA:

- Сергей остается верен себе: свое мнение высказывает исключительно в творчестве. Новый клип, как всегда, полон литературных ребусов и философских текстов, которые присущи группе DREZDEN. Но главной мыслью, проходящей через весь текст, становится фраза: «Пока народ един - он непобедим».

Режиссер нового видео - фотограф из Минска Каролина Полякова. В сообщении приводится ее комментарий:

- Культурные баррикады сильнее оружия и революция сознания может произойти в мозгу даже под полицейским шлемом. На страницах цифрового фанзина «Barrikado» лежат ярость, желание справедливости, солидарность с работниками прессы, оголенные нервы, отпор, мечты о жизни без насилия, диалоге и вся власть народа под защитой тех, кто отказался от преступных приказов, пока голова на плечах.

Новое видео посмотрел и известный музыкальный критик Артемий Троицкий:

- Когда весь народ заодно, его не победить! Это актуальный лозунг и проклятье всех диктаторов. Михалок напомнил его в своем новом электро-гимне - и пусть гориллы трепещут!

Также в описании видео - мнения других известных критиков. За два часа с момента публикации ролик набрал уже свыше 7 тыс. просмотров.