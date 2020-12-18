Два жителя Могилевского района устроили незаконную охоту на лося – уголовное дело направили в суд

Браконьеры признали вину и возместили ущерб, который составил 16,2 тысячи рублей. Фото: Генпрокуратура

Двое жителей Могилевского района охотились на лося без соответствующего разрешения, незаконно разделали тушу и пытались увезти ее из леса, но их задержали. Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было возбуждено уголовное дело, теперь оно направлено в суд.

– Согласно материалам дела один из обвиняемых осенью 2020 года вблизи д.Масальщина в Могилевском районе умышленно из корыстных побуждений в запретное время, не имея разрешения на добычу нормируемого вида охотничьего дикого животного – лося, и охотничьей путевки к нему, добыл взрослую самку лося и сеголетка индивидуальной ружейной охотой, – рассказали подробности в Генпрокуратуре.

Затем он вместе с приятелем незаконно разделал туши животных и отнес в машину. Мужчины хотели перевезти добычу, добрались до трассы Могилев-Вендорож. В районе деревни Голынец-2 их задержали сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

Браконьеры признали вину и возместили ущерб, который составил 16,2 тысячи рублей. На машину охотника наложен арест, ее конфискуют в доход государства.

Оба обвиняемых находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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