«За нами миллионы людей». Лукашенко выступил на заседании Совета глав государств СНГ

Лукашенко выступил на заседании Совета глав государств СНГ. Фото: БелТА

Александр Лукашенко выступил на заседании Совета глав государств СНГ, которое проходит 18 декабря в онлайн-режиме. Он заявил, что «укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве - не вопрос выбора, а неизбежная необходимость».

По словам Лукашенко, приоритетом белорусского председательства в СНГ в 2021 году станет полное раскрытие потенциала Содружества. При этом главный акцент Беларусь намерена сделать на экономику: сокращение до минимума ограничений и изъятий, формирование общих рынков товаров и услуг, либерализация торговли, устранение технических барьеров.

В то же время Лукашенко считает, что лидеры стран не должны допустить, чтобы более глубокая интеграция в Евразийском экономическом союзе «обернулась какой-то разделительной линией в торгово-экономических отношениях «пятерки» и других странах Содружества.

Также Лукашенко выразил уверенность, что государства смогут «стать сильнее только благодаря солидарной ответственности и сплоченности»:

- Не будем выполнять то, о чем мы договорились, никаких у нас не будет ни союзов, ни впредь договоренностей, - цитирует БелТА. - Реализация этих договоренностей не должна быть делом вкуса или личных предпочтений - за нами миллионы людей.