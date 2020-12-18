Рабочий в Новогрудке погиб, упав с высоты пятого этажа

Следователи в Новогрудке проводят проверку по факту смертельного травмирования рабочего. Фото: СК

Следователи в Новогрудке проводят проверку по факту смертельного травмирования рабочего. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Несчастный случай произошел днем 17 декабря.

– 29-летний мужчина выполнял работы по обустройству кровли на одном из строительных объектов в Новогрудке. В это время с поддона на него съехали листы металлопрофиля под воздействием которых он упал вниз с высоты пятиэтажного дома, – рассказали в СК.

Погибший был местным жителем. Он получил множественные переломы, его доставили в больницу, где он скончался.

Коллеги мужчины рассказали, что он работал без страховочного пояса.

Следователи и эксперты осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили ряд экспертиз. Они также изъяли необходимую документацию. Сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.

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