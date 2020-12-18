Узнали, где сейчас витебский чиновник, который заставлял избирательную комиссию изменить протокол результатов выборов

Сергей Сташевский, который настаивал на изменении протоколов выборов на избирательном участке в СШ 44 Витебска, сейчас работает в Минске заместителем начальника Белгидромета. Фото: ННВ.

«Комсомолке» стало известно, куда исчез Сергей Сташевский, который, будучи руководителем администрации Октябрьского района Витебска, 9 августа заставлял членов избирательной комиссии в одной из витебских школ изменить протокол результатов выборов.

Аудиозапись беседы, в которой чиновник настойчиво требует «менять кардинально цифры между третьим и четвертым кандидатом», объясняет, что «сегодня не та ситуация, когда надо проявлять принципиальность» и предлагает тем членам комиссии, кто не желает ставить подпись под измененным протоколом, сказаться больными, попала в сеть. Директор школы, где находился этот избирательный участок, который был председателем участковой избирательной комиссии, подтвердил подлинность записи.

После скандала Сергей Сташевский исчез – в приемной главы районной администрации отвечали, что он заболел, находится в отпуспе либо в командировке. В октябре его фото и имя исчезло с сайта Октябрьского райисполкома.

Недавно стало известно, что Сергей Сташевский теперь работает в Минске – он стал заместителем начальника Респупбликанского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. Информация об этом есть на официальном сайте Белгидромета.

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Послушать аудиозапись разговора в избирательной комиссии можно ЗДЕСЬ.