«Облизывай палку»: опубликовано новое видео о том, как издевались над задержанными белорусами в РУВД в августе

В сети появилось новое видео издевательств в РУВД над задержанными. Фото: скриншот видео

Новое видео, показывающее, как силовики издевались над задержанными во время августовских протестов в Беларуси, опубликовано в сети.

Кадрами поделилась на своем YouTube-канале инициатива BYPOL. Как утверждают авторы ролика, видео снято во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа.

– Представители действующей власти постоянно заявляют в СМИ, что в отношении задержанных белорусов пытки и насилие не применялись. Вместе с тем инициатива BYPOL получила очередные видеоматериалы, которые свидетельствуют об обратном. На данном видео зафиксировано бесчеловечное преступное отношение к задержанным лицам, — сказано в описании видео на You-Tube-канале инициативы.

В BYPOL призвали генерал-майора юстиции Олега Шандаровича, недавно получившего пост первого заместителя председателя Следственного комитета, отреагировать на сообщение о преступлении и возбудить уголовное дело, поскольку именно он курирует вопросы предварительного следствия.

Видеоролик начинается с досмотра личных вещей одного из задержанных, сам он в это время лежит на полу на животе, руки у него связаны.

Также там запечатлен момент, когда одному задержанному парню, тоже лежащему на полу, голос за кадром сказал: «Облизывай палку».

Еще одному мужчине силовик в балаклаве ударил в живот, когда он не хотел отвечать на вопросы, затем другой нанес удар по почкам.

Видно также, что пока допрашивают отдельных задержанных, другие либо лежат на полу со связанными руками, либо стоят на коленях возле стены, опустив голову, у них тоже связаны руки.

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В роликах видны подробности того, как людей задерживают, помещают в автозак (подробности).

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