Расходы больше, чем доходы. Опубликован проект бюджета Беларуси на 2021 год: на что его потратят

Опубликован проект бюджета Беларуси на 2021 год Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Министерство финансов Беларуси опубликовало проект закона «О республиканском бюджете на 2021 год». Стало известно, в каком размере планируется бюджет, что его будет формировать, и какими будут основные расходы. Бюджет составлен с дефицитом, который придется покрывать из резервов.

Итак, доходы запланированы на уровне 23,3 млрд. рублей. Основной источник поступлений в бюджет - налоги, которые должны принести около 19,5 млрд. Остальные части сформируют неналоговые доходы (2,37 млрд. руб.) и безвозмездные поступления (1,36 млрд. руб.).

А вот расходы в Минфине рассчитали на уровне 27,3 млрд. рублей. Больше всего денег в 2021 году власти хотят направить на «общегосударственную деятельность» (13,36 млрд. руб.), судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности (2,77 млрд. руб.), национальную оборону (1,46 млрд. руб.).

В то же время на национальную экономику планируется выделить около 3,7 млрд. руб., на социальную политику - около 2 млрд. руб., на здравоохранение - почти 1,7 млрд. руб., на образование - 1,3 млрд. руб.

На физкультуру, спорт, культуру и государственную прессу уйдет 500 млн. руб., на ЖКХ и жилищное строительство - почти 390 млн. руб., на охрану окружающей среды - около 108 млн. рублей.