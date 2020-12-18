Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 декабря 2020 года: 1917 новых случаев за сутки, 9 человек умерли

За сутки в республике выявлены 1 тысяча 917 новых случаев COVID-19. Фото: pexels

Новые данные о заболевших коронавирусом в Беларуси обнародовало 18 декабря Министерство здравоохранения.

За сутки в республике выявлены 1 тысяча 917 новых случаев COVID-19, из больниц выписаны 1 тысяча 919 человек.

За минувшие 24 часа скончались девять пациентов.

Всего с начала пандемии коронавируса в Беларуси зарегистрировали 169 тысяч 648 случаев заболевания. Выздоровели 147 тысяч 316 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

За все время распространения COVID-19 в стране умерли 1 тысяча 308 пациентов, у которых выявили эту инфекцию.

Также в Минздраве сообщили, что за прошедшие сутки специалисты выполнили 30 тысяч 59 тестов, а всего в стране проведено уже 3 миллиона 718 тысяч 238 таких анализов.

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