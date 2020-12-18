Экс-глава МВД Караев прокомментировал слухи о причинах своей отставки

Юрий Караев. Фото: БЕЛТА

Бывший министр внутренних дел Юрий Караев прокомментировал свою отставку с этого поста и рассказал о новой работе.

Напомним, что в настоящее время он занимает должность помощника Александра Лукашенко по Гродненской области.

Недавно Караев провел прямую линию с местными жителями. Ему дозвонилась корреспондент издания «Народная воля» и спросила, почему Лукашенко отправил его в отставку, а также о том, правда ли, что он лишился поста из-за конфликта с экс-командиром СОБРа Дмитрием Павличенко.

– Я никогда не обсуждаю решения главнокомандующего и президента – ему виднее, где меня использовать. Он оценивает мои профессиональные возможности, способности и так далее. Ни на какие личности я никогда не перехожу. Версию, о которой вы говорите, слышу впервые. Интернет стараюсь открывать реже, дабы психическое здоровье сберечь, и только по делу – там, где есть какая-то угроза государственности. А сплетни – кто к кому подобрался – не читаю вообще. И про Дмитрия Валерьевича, и про себя в частности, – заявил Караев.

Он также рассказал, что сейчас большую часть времени проводит в Гродно, где ему дали служебное жилье, свою семью он туда не перевозил.

Напомним, что Лукашенко отправил Караева в отставку 29 октября 2020 года. На его место был назначен Иван Кубраков, бывший начальник минской милиции. Караев стал помощником президента по Гродненской области.

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