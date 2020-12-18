Белорусы смогут летать в ОАЭ без визы с 16 января

Белорусам для поездки в ОАЭ теперь нужен только паспорт Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вступило в силу соглашение между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимных безвизовых поездках. 16 декабря Министерство иностранных дел ОАЭ проинформировало белорусских коллег о том, что все внутренние процедуры завершены. Беларусь ратифицировала Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами РБ и ОАЭ о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов еще в 2019 году.

Это значит, что через месяц после уведомления со стороны ОАЭ, с 16 января 2021 года, протокол вступает в силу, сообщает МИД Беларуси.

Изменения касаются всех владельцев национальных паспортов: для любых граждан обоих стран визы теперь не нужны. Белорусы по своим обычным национальным паспортам смогут в безвизовом режиме прилетать в ОАЭ на популярные курорты и не только. А также - ехать через страну транзитом.

По условиям принятого протокола, в этом государстве на Аравийском полуострове белорусы могут находиться без визы на протяжении максимум 90 дней. Такие же условия - и для посещения Беларуси гражданами Эмиратов.