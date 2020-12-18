Ученые назвали новый фактор, повышающий риск заражения COVID-19

Физики выяснили, как при ходьбе в узком пространстве распространяются частицы вируса. Фото: pexels

Воздушные потоки в узких коридорах способны переносить капли с вирусом от чихающих людей на довольно большое расстояние, и это фактор, который увеличивает риск заражения коронавирусом. К таким выводам пришли эксперты из Американского института физики, результаты их исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Ученые решили выяснить, как при ходьбе в узком пространстве распространяются частицы вируса.

Они смоделировали при помощи специальной программы механизм, как будут рассеиваться в воздухе капли от чихающих и кашляющих людей.

Эксперты обнаружили два вида такого рассеивания. При первом (оно наблюдается обычно в открытом пространстве) образовавшееся облако капель возникало вокруг человека, затем оно рассеивалось. Во втором случае (в узких кордиорах) такое скопление капель отделялось от двигавшегося человека и оставалось далеко позади, формировался плотный пузырь.

Исследователи полагают, что при втором варианте риск инфицирования выше из-за концентрации капель. Когда облако оставалось за движущимся человеком, в нем в течение пяти скеунд еще сохранялась высокая концентрация вирусных капель. Эксперты в связи с этим предложили скорректировать рекомендации по соблюдению дистанции в узких коридорах.

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