Маски, антисептики и перчатки в Беларуси добавили в список товаров, цены на которые регулирует МАРТ

МАРТ будет регулировать цены на маски и антисептики в Беларуси. Фото: pexels

Правительство расширило список товаров и услуг, цены на которые будет регулировать Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Соответствующее постановление Совета Министров опубликовано 18 декабря на Национальном правовом портале.

В список добавили средства для защиты от коронавируса. Это, в частности, маски, полумаски, повязки, дезинфицирующие средства (антибактериальные, обеззараживающие), включая гели и спреи, а также одноразовые перчатки.

В то же время эти товары исключили из списка социально, цены на которые контролирует МАРТ не более 90 дней в течение одного года.

Документ вступил в силу после официального опубликования.

Читайте также:

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 декабря 2020 года: 1917 новых случаев за сутки, 9 человек умерли

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 декабря 2020 года (подробности).

Ученые назвали новый фактор, повышающий риск заражения COVID-19

Они изучили, как при ходьбе в узком пространстве распространяются частицы вируса (подробности).

Названа причина тяжелого течения коронавируса

Ученые объяснили, почему у одних пациентов COVID-19 протекает без симптомов, а у других очень тяжело (подробности).