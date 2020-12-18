«Ущербное решение»: в МИД Беларуси прокомментировали санкции Евросоюза

В МИД Беларуси прокомментировали санкции ЕС. Фото: БелТА

В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали санкции Европейского союза, которые были введены 16 декабря. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

- Хотел бы отметить, что данное решение о санкциях со стороны Европейского союза является недальновидным, совершенно глупым и ущербным во всех отношениях. Это придет лишь к негативным последствиям, в том числе и для высоких целей, за которые так выступает ЕС, - заявил Глаз.

По его словам, подобные шаги никогда еще не достигали заявленной цели.

- Нет никаких иллюзий и касаемо того, что станции являются составным элементом широкомасштабной кампании массированного давления на Беларусь. Попытка вмешательства во внутренние дела независимого государства. Мы не сомневаемся в том, что данные шаги направлены против интересов обычных белорусов, - добавил пресс-секретарь МИД.

Анатолий Глаз отметил, что Беларусь уже подготовила ответные меры на санкции.

- Нами уже подготовлены ответные меры. И некоторые из них очень чувствительны. И пусть потом отдельные европейские оппоненты не удивляются и не стараются перекладывать вину. Все и так предельно ясно, - подытожил Глаз.

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