В Минтруда рассказали, на сколько планируют поднять пособия на детей в 2021 году Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве труда рассказали, что в 2021 году намерены поднять пособия на детей. Об этом сообщает БелТА.

- Рост пособий привязан к росту заработной платы. В 2021 году ее (заработную плату – Ред.) планируется повысить на 7%. Следовательно, и пособия вырастут более чем на 8%, - отметила глава ведомства Ирина Костевич.

Она добавила, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте трех лет составит 449 рублей на первого, 513 рублей – на второго и последующих.

Что касается единовременного пособия, о его планируется повысить до почти 2,7 тысяч рублей на первого ребенка, и до 3,8 тысяч рублей – на второго и последующих.

- Подобные значимые пособия и поддержка будут обеспечены белорусским семьям, - заявила Костевич.

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