ТОП-5 задержаний от Витебской таможни: что и где прятали контрабандисты?

Витебская таможня составила топ задержаний за год. Фото: Оксана БРОВАЧ

Витебская таможня составила ТОП-5 задержаний за 2020-й год. Каждое из них в чем-то самое-самое.

1.Самое крупное. За последние 10 лет самую крупную партию гашиша изъяли в пункте пропуска Урбаны. Всего контрабандисты пытались перевезти через границу 668 килограммов наркотика. Это задержание может считаться и самым технологичным – гашиш обнаружили благодаря системе управления рисками и возможностям инспекционно-досмотрового комплекса.

2.Самое сказочное. Если бы адресат, кому была отправлена маковая соломка, получил незаконный груз, ему пришлось бы... перебрать мак, как Золушке. В адрес одного и того же получателя в Казахстане отправили 88 тонн пищевого мака. Оказалось, что с маковыми зернами отправители смешали более 100 килограммов маковой соломки. Этого количества хватило бы для изготовления более 900 тысяч доз!

3.Самые забывчивые контрабандисты перевозили лекарства в фуре, которая прибыла из Латвии. Они забыли внести в сопроводительные документы 611 коробок лекарственных средств общей стоимостью 418 тысяч долларов.

4.Самое таинственное. 21 миллион штук сигарет сербского производства везли такими зигзагами и петлями, что таможенники заинтересовались нехарактерным маршрутом товара. Оказалось, что указанный в документах получатель товара понятия не имел, что ему что-то везут. Общая стоимость незаконных сигарет составила 230 тысяч долларов.

5.Самое эклектическое. Сочетание несочетаемого обнаружили таможенники среди сборного груза пищевых продуктов. Незаконно контрабандисты пытались провезти сыр и статуэтки. Причем сыр «Филадельфия» - 500 упаковок – прятался в коробках от чипсов. Статуэтки и подсвечники просто прятались в дальней части полуприцепа.