В лобовом столкновении легковушек под Воложином погибли водитель и пассажир

В лобовом столкновении под Воложином погибли водитель и пассажир. Фото: скриншот с видео МВД

Под Воложином в пятницу, 18 декабря, произошло лобовое столкновение. Погибли водитель и пассажир. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД.

- Лобовое столкновение произошло на автодороге М7. Удалось установить, что водитель автомобиля «Форд» пытался обогнать грузить, но начал тормозить для того, чтобы вернуться в свою полосу из-за ехавшего навстречу «Фольксвагена». Во время данного маневра авто занесло. Избежать столкновения не удалось, - прокомментировали в ведомстве.

В результате случившегося, на месте скончалась 21-летняя девушка, которая находилась на пассажирском сиденье в автомобиле «Форд». В больницу был доставлен 21-летний водитель. Он скончался.

Водитель и пассажир «немца» находятся в больнице.

На месте случившегося работают сотрудники следственно-оперативной группы, ГАИ и эксперты, которые устанавливают причины произошедшего.

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