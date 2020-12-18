В Жодино завели уголовное дело за оскорбительные комментарии в сети в адрес сотрудника милиции Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Жодино завели уголовное дело за оскорбительные комментарии в сети в адрес сотрудника милиции. Об этом сообщили на сайте УВД Минского облисполкома.

- Под постом в «Одноклассниках», а также в телеграм-канале «Жодино для жизни» были опубликованы оскорбительные комментарии в адрес сотрудника милиции. По данному факту было заведено уголовное дело по статье 369 УК – Оскорбление представителя власти, - пояснили в ведомстве.

В УВД Минского облисполкома добавили, что по делу проходит сразу семь подозреваемых, один из которых проживает в Германии.

- Все они размещали оскорбительные комментарии в адрес милиционера. Подозреваемые на данный момент дают признательные комментарии. Они уже не раз привлекались к административной ответственности, а некоторые из них и к уголовной, - проинформировали в ведомстве.

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