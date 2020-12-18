Лукашенко наградил Кочанову Орденом Отечества III степени

Лукашенко подписал указ о награждении госнаградами 78 представителей различных сфер. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в пятницу, 18 декабря, подписал указ о награждении государственными наградами 78 представителей различных сфер деятельности. Об этом сообщили в БелТА.

Орденом Отечества III степени была награждена глава Совета Республики Наталья Кочанова. Данной награды она удостоена за плодотворную государственную и общественную деятельность. А также за значительный вклад в развитие законодательства, парламентаризма и межпарламентского сотрудничества.

Орденом Отечества II степени был награжден глава Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Награду он получил за многолетний плодотворный труд в госорганах, а также за личный значительный вклад в развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Всего в списке 78 представителей из различных сфер деятельности.

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