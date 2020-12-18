В Светлогорске большегруз сбил 82-летнюю женщину. Она доставлена в больницу

В Светлогорске большегруз сбил 82-летнюю женщину. Фото:

В Светлогорске большегруз сбил 82-летнюю женщину. Она шла по проезжей части дворовой территории по ходу движения авто. Об этом сообщили в БелТА.

- Данный инцидент произошел в четверг, 17 декабря. За рулем МАЗа находился 54-летний водитель. Он перед началом движения не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 82-летнюю пенсионерку, которая шла по проезжей части дворовой территории, - рассказали в ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Женщина с травмами была доставлена с больницу.

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