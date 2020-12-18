Компания Synesis, которая оказалась в санкционном списке ЕС, намерена обжаловать решение

Компания Synesis намерена обжаловать решение ЕС. Фото: pixabay.com

Белорусская IT-компания Synesis, которая занимается в том числе и разработкой видеоналитики, намерена оспорить решение ЕС о введении санкций в ее отношении. Об этом сообщает агентство Sputnik.by.

В Европейском союзе пояснили, что при принятии данного решения основывались на том, что компания предоставляет белорусским властям платформу для наблюдения, которая занимается поиском и распознаванием лиц протестующих.

В Synesis пояснили, что это не так.

- Причина, которая была указана, является ошибочной и основана на неправильном понимании функционирования технологий распознавания лиц. Все дело в том, что компания занимается поиском предварительно заданных лиц, в числе которых могут быть преступники, без вести пропавшие, - пояснили в компании.

Напомним, что Европейский союз 16 декабря ввел третий пакет санкций в отношении 29 человек и 7 предприятий. Промышленных гигантов в списке не оказалось.

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