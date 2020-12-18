В Минфине пояснили, в каком случае нужно будет платить сбор при пересечении границы. Фото: БелТА

В Министерстве финансов пояснили, в каком случае нужно будет платить сбор на пересечение границы. Об этом сообщили в БелТА.

- Объектом внимания данного сбора будет то транспортное средство, которое пересекает границу на выезд. Если подход одобрят, то все собранные средства могут быть направлены на мероприятия по дезинфекции, а также обеспечению всем необходимым пункты пропуска в связи с пандемией коронавируса, - отметил министр финансов Юрий Селиверстов.

Он также напомнил, что несколько лет назад подобный сбор уже существовал.

Напомним, что 17 декабря в Минфине анонсировали введение платного пересечения границы. Предполагаемая стоимость – не более 81 рубля.

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