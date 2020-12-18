После долгого перерыва Дмитрий Шакута 18 декабря сыграл в хоккей

Дмитрий Шакута 18 декабря спустя долгое время вышел на лед. Фото: by.tribuna.com

После долгого перерыва в пятницу, 18 декабря, Дмитрий Шакута сыграл в хоккей в Минске. Он выступал за любительский клуб «Бастион-2». Об этом сообщает портал by.tribuna.com.

На фото Шакута под 7 номером.

До этого известный кикбоксер выходил на лед 13 ноября – на следующий день после смерти Романа Бондаренко.

Напомним, что 11 ноября во дворе на Площади перемен свидетели видели мужчин, которые были похожи на Дмитрия Баскова и Дмитрия Шакуту. Мужчины срезали бело-красно-белые ленточки.

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