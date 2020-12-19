Погода на 19 декабря: мокрый снег с дождем и никаких морозов

В эту субботу погода будет туманной с мокрым снегом и дождем.

До Нового года остались считанные дни, а вот настоящей зимы с сугробами все никак нет. Не стоит ждать ее и в эти выходные.

В эту субботу, 19 декабря, преимущественно облачная погода. Местами ожидаются небольшие осадки - мокрый снег и дождик. Утром на большей части страны, а днем в отдельных районах сохранится туман, сообщает pogoda.by. Где-то на дорогах будет гололедица. При этом морозов не ожидается: прогнозируют от +1 до +6.

Погода в Минске не готовит сюрпризов. С вероятностью в 60-70 процентов, что в столице выпадет мокрый снег и пройдет дождь. Будет и туманно. Местами на дорогах гололедица.

Столбик термометра покажет такие показатели: утром около +2, днем до +3, а вечером от нуля до +2.

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