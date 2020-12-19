Задать вопрос губернатору: кому на прямую линию можно позвонить 19 декабря?

В эту субботу белорусы могут задать свои вопросы чиновникам. Фото: ganc-chas.by

В эту субботу, 19 декабря, прямые телефонные линии с 9.00 до 12.00 проводят председатели облисполкомов и их замы. Так, можно задать вопрос губернаторам Брестской и Витебской областей, а также зампредседателям Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской облисполкомов. На вопросы минчан ответит заместитель мэра Минска, сообщает belta.by.

Такие прямые линии проходят еженедельно.

Список телефонов:

Председатель Брестского облисполкома Лис Анатолий Васильевич: 80162213121,

Председатель Витебского облисполкома Шерстнев Николай Николаевич: 80212222222,

Зампредседателя Гомельского облисполкома Конюшко Андрей Васильевич: 80232331237,

Первый зампредседателя Гродненского облисполкома Жук Иван Алейзович: 80152735644,

Первый зампредседателя Минского облисполкома Левкович Сергей Викторович: 5004160,

Зампредседателя Могилевского облисполкома Маслов Сергей Николаевич: 80222501869,

Зампредседателя Минского горисполкома Трущенко Юрий Владимирович: 2224444.

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