Впервые в Беларуси женщина родила после пересадки поджелудочной железы и почки

Пару дней назад на свет появился здоровый малыш у мамы, которая ранее пережила трансплантацию поджелудочной железы и почки. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Пару дней назад в РНПЦ «Мать и дитя» в Минске молодая женщина Марина, которой ранее трансплантировали поджелудочная железу и почку, выносила и родила здорового сына. Мальчик появился на свет весом 2 кг. 680 г, ростом 48 см, 8/8 баллов по шкале Апгар. Мама и малыш чувствуют себя удовлетворительно.

Известно, что молодая мама с пяти лет страдала тяжелым типом сахарного диабета. По словам директора МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, доктор медицинских наук, профессора Олега Руммо, трансплантация девушке была сделана в 2015 году.

- Этот вид трансплантации является одним из самых редких в мире и выполняется только пациентам с 1-м типом сахарного диабета, осложненным почечной недостаточностью, - сообщил Минздрав в своем Телеграм-канале. - Успешная трансплантация почки и поджелудочной железы повышает продолжительность жизни таким пациентам на десятки лет.

Молодой маме провели кесарево сечение по рекомендациям специалистов, в том числе и в связи с риском отслойки сетчатки.