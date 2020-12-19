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«Проводится проверка»: МВД прокомментировало видео из Фрунзенского РУВД, где жестко обращались с задержанными

Замминистра внутренних дел заявил, что по результатам проверки будут сделаны определенные выводы
Евгения ПОПКО
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Инициатива BYPOL, которая опубликовао видеозапись, заявила, что съемка велась 12 августа во Фрунзенском РУВД. Минска Фото: TUT.BY, скриншот видео.

Инициатива BYPOL, которая опубликовао видеозапись, заявила, что съемка велась 12 августа во Фрунзенском РУВД. Минска Фото: TUT.BY, скриншот видео.

МВД проводит проверку по видеозаписи, снятой во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа.

— По данному вопросу, что была видеозапись, где сотрудники милиции Фрунзенского РУВД обращаются с задержанными не очень хорошо, проводится проверка. Министром задача поставлена. По результатам проверки будут сделаны определенные выводы, — сообщил первый замминистра внутренних дел Юрий Назаренко TUT.BY во время прямой телефонной линии.

Видеозапись с жестким обращением с задержанными во Фрунзенском РУВД была опубликована инициативой BYPOL в интернете в минувшую пятницу. Как заявляет BYPOL, съемка проходила 12 августа в стенах УВД администрации Фрунзенского района Минска.

На кадрах видно, что в отношении задержанных применяется сила, люди лежат на полу лицом вниз со связанными руками, кто-то стоит на коленях у стены. Кому-то из задержанных приказывают облизывать палку, звучит нецензурная лексика.

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