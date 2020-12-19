Православные отмечают День памяти святителя Николая Чудотворца

Святой Николай стал прообразом Санта-Клауса. Фото: pixabay.com

В эту субботу, 19 декабря, День памяти святителя Николая Чудотворца. Это один из самых почитаемых святых у православных верующих. Николай Чудотворец стал прообразом Санта-Клауса.

Николай родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии в семье христиан. Мальчик был верующим и когда вырос, он решил стать священником. Он прославился как чудотворец и защитник невинно осужденных. Его мощи сейчас хранятся в итальянском городе Бари, куда приезжают паломники со всего мира и просят помощи у святого.

Мощи Николая Чудотворца хранятся в итальянском городе Бари. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Говорят, что мощи святителя творят чудеса. Также считается, что Николай Чудотворец покровитель моряков и путешественников.