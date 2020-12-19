Врача БСМП Артема Сорокина правозащитники признали политзаключенным

Врач БСМП Артем Сорокин передал журналистам медицинские документы. Сейчас он находится под стражей. Фото: facebook.com Фото: соцсети

Врача БСМП, который сообщил журналистам, что погибший Роман Бондаренко был трезв, правозащитники признали политзаключенным. Такая информация появилась на сайте незарегистрированного правозащитного центра "Вясна". Представители белорусских правозащитных организаций призвали освободить медика, который находится под стражей.

Напомним, врач Больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин проходит обвиняемым по ч.3 статьи 178 УК РБ (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия). По этой части данной статьи грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Как мы писали ранее, Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

- Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (TUT.BY), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом предоставил недостоверную информацию, - заявили тогда в Генпрокуратуре.

Также под стражей находится журналистка TUT.BY Катерина Борисевич. Ее задержали, отвезли в СИЗО КГБ. Сейчас она в СИЗО на Володарского. Известно, что ей предъявлено обвинение. Организация "Amnesty International" признала узниками совести Катерину Борисевич и Артема Сорокина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

БАЖ призывает медиа публиковать баннеры в защиту журналисток, находящихся в СИЗО