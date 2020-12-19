Пропала 13-летняя девочка из Бобруйска

Фото: ориентировка ПСО "Феникс".

Пропала 13-летняя Александра Ракуцкая из Бобруйска. Девочка вышла из дома 16 декабря в 15.30 и ушла в неизвестном направлении. Где сейчас Александра, неизвестно. О пропаже ребенка сообщает ПСО "Феникс", разместив ориентировку в соцсети.

Приметы девочки: рост 161 сантиметр, телосложение худощавое, глаза серо-голубые, волосы русые. Была одета в джинсы, куртку болотного цвета с красным внутри капюшоном.

Если вы знаете, где находится подросток, сообщите по телефонам: 102 или ПСО "Феникс": (+37529) 246-00-04.

Дети нередко уходят из дома. Что толкает детей на такой шаг? «Комсомолка» попыталась разобраться в этой проблеме вместе со специалистами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Истории спасенных отрядом «Ангел»: «Ел в лесу заячью капусту и спал на еловых ветках»

Поисковый отряд: «Каждый день поступают сотни звонков о пропавших без вести. Раньше был один-два звонка в день».