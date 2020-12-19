Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 декабря 2020 года: 1931 новых случаев за сутки, 8 человек умерло

Этой зимой коронавирусом белорусы болеют больше, чем весной. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минздрав 19 декабря опубликовал новую статистику по заболевшим коронавирусом в Беларуси. Так, за сутки в стране зарегистрированы 1 тыс. 931 новых пациентов с COVID-19 - это больше, чем за прошлые сутки - тогда была 1 тысяча 917 новых случаев заражения коронавирусом. Выписаны из больницы за сутки - 2037 пациентов.

Умерло за сутки 8 человек. А за весь период распространения инфекции на территории Беларуси умерли 1 тысяча 316 пациентов с COVID-19.

Также Минздрав сообщает, что за минувшие сутки выполнено 29 тысяч 835 тестов. Всего в стране проведено 3 млн. 748 тысяч 73 теста.

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