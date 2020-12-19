Хоккейная команда президента снова победила в матче: две шайбы забросил Николай Лукашенко

Две шайбы в матче забросил Николай Лукашенко. Фото: intex-press.by

19 декабря прошел очедной хоккейный матч республиканских соревнованиях среди любителей на призы президентского спортивного клуба. В Минске команда президента победила хоккеистов Могилевской области со счетом 6:2. Это уже третья победа команды Лукашенко в этом турнире - предыдущие выигрыши тоже были разгромными. Напомним, уже 11 раз команда выигрывала республиканские соревнования.

В этот раз успехов добился младший сын президента 16-летний Николай Лукашенко. По итогам мачта его признали одним из лучших игроков, пишет БелТА. Николай был одним из ассистентов Артема Антоненко, который забросил первую шайбу. Затем Николай сам забросил еще две шайбы в ворота могилевчан, одну из них - с буллита.

Участвовал ли в игре Александр Лукашенко, не сообщается. Его младший сын раньше уже отличался успехами в хоккее, его признавали лучшим игроком матча.