Палата представителей приняла проект Налового кодекса в двух чтениях

Депутаты приняли в двух чтениях проект закона "Об изменении Налогового кодекса". Фото: Павел МАРТИНЧИК

В минувшую пятницу, 18 декабря, депутаты приняли в двух чтениях проект закона "Об изменении Налогового кодекса", сообщает belta.by. Какие новшества ждут белорусов?

Министр финансов Юрий Селиверстов сообщил, что ставки налогов в 2021 году будут проиндексированы на 5,5%. На 7,4% предусматривается индексация предельных размеров налоговых льгот и вычетов по подоходному налогу с физлиц.

Предлагается также повысить ставки налога на прибыль для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи с 18% до 30%. Ставка налога на прибыль может увеличиться с 25% до 30% для ломбардов.

Могут повысить и ставки подоходного налога с доходов физлиц, полученных по трудовым договорам от резидентов ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", с 9% до 13%.

Среди предлагаемых новшеств - повышение ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения торговых центров, в том числе автостоянок, обслуживающих эти ТЦ, с 0,7% до 1,5% от кадастровой стоимости.