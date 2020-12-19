МВД: государственный флаг в окне - это не пикетирование

МВД не считает государственный флаг в окне пикетированием. А бело-красно-белый - считает Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Заместитель министра внутренних дел Беларуси Юрий Назаренко изложил позицию властей относительно бело-красно-белых флагов в окнах и на балконах частного жилья. Напомним, за вывешенный в окне или лоджии флаг в Беларуси не раз судили и отправляли на «сутки».

Замглавы МВД, ссылаясь на закон о массовых мероприятиях, заявил, что милиция считает пикетированием «любое публичное выражение гражданином либо группой граждан общественно-политических, групповых, иных интересов либо протеста без шествия, в том числе путем голодовки по каким-либо проблемам», цитирует tut.by. При этом не важно, используются ли плакаты или не используются.

На уточнение о том, что при запросах граждан в местные администрации с просьбой разрешить проведение пикета в собственной лоджии, отвечали, что они не являются общественным местом, замминистра ответил:

- Такое я пока не готов доложить.

Он напомнил, что по статье 23.34 административного кодекса, за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, суд может привлечь к штрафу до 30 базовых величин или отправить в изолятор на «сутки».

В то же время замглавы ведомства заявил, что вывешивание в окне или на балконе государственного красно-зеленого флага не признается пикетированием. Соответственно, наказания за это нет.