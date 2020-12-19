Легкоатлет Недосеков на дебатах с баскетболисткой Левченко, отсидевшей 15 суток: «Если людей хватают на улице, значит, наверное, есть за что»

Спортсмены поспорили об уволенных коллегах, насилии и политике. Фото: скриншот эфира

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко вызвала на дебаты в прямом эфире молодого легкоатлета Максима Недосекова. Спортсмены - из разных «лагерей». Левченко подписывала письмо от спортивной общественности за новые выборы и против насилия, а Недосеков - провластное обращение спортсменов. Напомним, Елена отсидела 15 суток в ужасных условиях за участие в мирной акции протеста в Минске.

Дебаты прошли на странице Левченко в ее Instagram. Баскетболистка задавала легкоатлету вопросы. По мнению Недосекова, президентские «выборы прошли правильно» и он подписал письмо о том, что «не нужно спортсменам лезть в политику».

Недосеков полагает, что среди фотографий подвергавшихся пыткам людей, «много фейковых», и если когда-либо докажут, что насилие, которое показывают в интернете, правда, он все равно будет поддерживать власть:

- Я занимаюсь спортом, занимаюсь своим делом и иду по своей дороге.

Недосеков считает, что «в тюрьме - в Беларуси и не только - людей избивают». Он говорит, что «так быть не должно, но оно так есть - в любой тюрьме избивают людей».

Приведем другие выдержки из разговора.

Левченко:

- А что ты думаешь по поводу того, когда ОМОН жестоко избивает людей?

Недосеков:

- Но их же провоцируют.

- То есть ты находишь им оправдание?

- Нет, я не нахожу. Но если людей хватают на улице, значит, наверное, есть за что.

Левченко уточнила у Недосекова, что он думает про жестокость. Ответ:

- Я не захожу и не смотрю это все.

Также легкоатлет признался, что следит не за тем, что происходит в стране, а за тем, как ему подготовиться к Олимпиаде.

Левченко спросила у Недосекова про уволенных спортсменов: получается, они не имеют права иметь своего мнения? Тот ответил:

- Они имеют право. Но человек тренируется в национальной команде и идет против своего… За это его и уволили (…) Высказал свое мнение - пожалуйста, вот тебе результат.

Видео из двух частей за три часа уже посмотрели, соответственно, более 9 и 7 тыс. раз. Позже Левченко прокомментировала дебаты:

- Мы около двух часов обсуждали важные темы: письма, репрессии в отношении спортсменов, мирные митинги и насилие. Я благодарю Максима за участие, вопросов накопилось действительно много. Я рада, что наконец-то смогла их задать кому-то из числа подписантов Открытого обращения спортивной общественности Беларуси. Я услышала позицию Максима. Надеюсь, и он услышал меня: Свободное Объединение Спортсменов Беларуси - это именно объединение, а не разъединение, и мы не делим людей, тем более по цветам флага.

Левченко отметила, что «не политики, не экономисты, не «главные люди» страны, а мы - спортсмены, оказавшиеся по разные стороны, - начали разговаривать друг с другом». И призвала подписчиков:

- Прошу вас быть на светлой стороне и сохранять спокойствие в комментариях. Для нас уважение - в основе всего! И мне хочется верить, что этим разговором все не закончится. Мы готовы общаться и вести диалог. Мы играем честно!