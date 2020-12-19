В ГПК объяснили, какие документы нужны, чтобы выехать из Беларуси с 21 декабря Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Госпогранкомитет Беларуси сделал несколько публикаций в своем Instagram, в которых напомнил, какие новшества появятся при пересечении госграницы с 21 декабря.

Итак, с 0.00 часов в понедельник, 21 декабря, из страны не будут выпускать граждан Беларуси и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в РБ. Временные ограничения не распространяются на иностранцев: они смогут беспрепятственно выехать из Беларуси - есть только одно условие: с момента въезда в страну должно пройти больше 10 дней, на протяжении которых требуется соблюдение правил самоизоляции.

Как можно будет выехать из Беларуси с 21 декабря, какие для этого нужны документы? Пересечь границу смогу те, кто отправляется в служебную командировку. При этом нужно будет предоставить приказ (копию или выписку из приказа) о командировании работника и командировочное удостоверение - на бумаге.

Выпустят за границу тех, кто едет на похороны близкого родственника (это родители, супруги, дети, родные братья и сестры) или чтобы навестить их в случае тяжелой болезни. Для этого нужны: оригинал телеграммы с указанием в ней факта тяжелой болезни или смерти, заверенного врачом или сотрудником органов внутренних дел. Если речь идет о смерти близкого родственника, то на границе потребуют оригинал или копию (на бумаге) свидетельства о смерти.

Можно будет выехать из Беларуси и на лечение. Для этого придется предъявить документы (можно копии) принимающей медорганизации или Минздрава Беларуси, в которых подтверждается цель поездки. Если есть сопровождающие - они тоже должны быть прописаны в документе.

Тем, кто работает за границей, в ГПК напомнили: приглашение на работу не является подтверждающим документом. На границе нужно будет предоставить трудовой договор (контракт) с иностранным работодателем или его копии. Также необходимо разрешение на работу, выданное организацией с принимающей стороны, и разрешение на право въезда в эту страну в трудовых целях.

Для тех, кто учится за границей, нужны такие документы: договор (или контракт) о получении образования, справка о получении образования, справка-вызов или их копии - все это должно быть распечатано на бумаге. Если учиться за рубеж направляет белорусское учреждение образование, то предоставить документы нужно от его имени. А также - разрешение на право въезда в страну с целью учебы.

Важно: в этих целях белорусов могут выпускать из страны не чаще одного раза в полгода.