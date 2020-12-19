Погода на неделю 21-27 декабря: стало известно, когда Беларусь завалит снегом

Стало известно, когда Беларусь завалит снегом Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Синоптики не делают точные прогнозы на срок более трех дней, однако по данным сайта Белгидромета и других источников мы узнали о том, какая ожидается погода на неделе 21-27 декабря. Чем ближе к Рождеству и Новому году, тем будет веселее!

Настоящие снегопады в Беларуси синоптики обещают уже в среду-четверг, в канун Рождества Христова, которое католики начнут отмечать в ночь с 24 на 25 декабря. Но если ночами будет сохраняться легкий мороз - от 2 до 4 градусов, то днями ожидается выше ноля - снег будет таять.

А вот с пятницы, 25 декабря, начнет немного холодать, сменится направление ветра. Суббота, 26 декабря, будет уже морозной - от минус 1 в Гомеле до минус 3 в Витебске, а осадки, как ожидается, продолжатся. Поэтому можно надеяться, что сформируется снежный покров и Новый год белорусы будут встречать со снегом.

Также, по данным сервиса Gismeteo, снегопады продлятся вплоть до 31 декабря. Температура воздуха при этом будет комфортной - легкий мороз в ночное и дневное время.

По предварительным данным сервиса, в начале января ожидается такая же погода: европейская зима с небольшим морозом.