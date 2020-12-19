«Я не хочу, чтобы ты сидел». Воскресенский назвал условие освобождения Бабарико, которое поставил на встрече в СИЗО Лукашенко

Воскресенский назвал условие Лукашенко по освобождению Бабарико Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Освобожденный из-под стражи, по решению Александра Лукашенко, политолог Юрий Воскресенский продолжает раскрывать подробности встречи в СИЗО КГБ. Спустя два месяца Воскресенский назвал то самое условие, которое Лукашенко поставил перед Виктором Бабарико. Об этом политолог рассказал в эфире телеканала СТВ «Азаренок. Тайные пружины политики - 2020»:

- Виктор спросил: «Так а что со мной?» Александра Григорьевича, президент сказал: «А с тобой все просто. Я не хочу, чтобы ты сидел, поэтому верни деньги украденные и не будешь сидеть».

По словам Воскресенского, на это Бабарико ответил:

- У вас информация не соответствует действительности, я ничего не присваивал.

Лукашенко в ответ заявил:

- Ну, тогда будет открытый суд, и все увидят, кто что присваивал.

Встреча в СИЗО прошла два месяца назад. Фото: Пул Первого

Воскресенский считает, что тогда в СИЗО Лукашенко «пришел по-человечески просто познакомиться со своими оппонентами». Политолог утверждает, что о встрече заранее не знали даже конвоиры: они были в шоке.

Напомним, ранее Воскресенский говорил: Боюсь, что освобождение Виктора Бабарико может быть сорвано.